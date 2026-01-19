logo_ukra

Кремль готує росіян до важливого рішення щодо України: в ISW пояснили "сигнал" з Москви
НОВИНИ

Кремль готує росіян до важливого рішення щодо України: в ISW пояснили "сигнал" з Москви

ISW пояснив, чому Кремль повернув Медведчука у публічний простір і як Росія готує суспільство до затяжної війни проти України.

19 січня 2026, 07:45
Автор:
Slava Kot

Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті вказує, що Кремль почав інформаційну підготовку російського суспільства до відмови від будь-яких реальних мирних домовленостей щодо війни проти України. На це вказує поява у публічному просторі підозрюваного у державній зраді колишнього українського політика Віктора Медведчука, якого російські державні медіа раптово почали активно цитувати. 

Кремль готує росіян до важливого рішення щодо України: в ISW пояснили "сигнал" з Москви

Кремль готує росіян до відмови від миру з Україною. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW звернули увагу на інтерв’ю Медведчука агентству ТАСС від 18 січня, у якому він заявив, що "миру в Україні не буде у 2026 році", а також повторив ключові кремлівські тези про те, що "час працює на Росію". За оцінкою ISW, ці меседжі не випадкові й мають чітку внутрішньополітичну мету — підготувати росіян до затяжної війни та пояснити, чому переговори не дадуть результату.

Медведчук у своїх заявах також відтворив традиційну риторику Кремля, де представив війну як протистояння із Заходом, поставив під сумнів легітимність української влади та відкинув можливість виборів в Україні на будь-яких умовах, окрім вигідних Москві. Саме ці аргументи Путін і його оточення роками використовують для виправдання агресії та відмови від компромісів.

"Кремль використовує Медведчука для більш екстремальних заяв, ніж робить сам Путін. Кремль, ймовірно, використовує інтерв'ю Медведчука від 18 січня, щоб виправдати відмову Росії від мирних зусиль щодо врегулювання війни в Україні", — вказують аналітики Інституту вивчення війни.

Крім того, поява таких заяв Медведчука збігається у часі з активізацією консультацій між США, ЄС та Україною щодо можливих параметрів мирного плану. Аналітики переконані, що Росія відкине будь-яку ініціативу, яка не передбачає повного виконання її максималістських вимог. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія готує новий серйозний удар по Україні. У ВР попередили, коли може відбутися атака.

Також "Коментарі" писали, що Медведчук озвучив нові вимоги Кремля до України. Які території хоче РФ.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-18-2026/
