Кремль готує росіян до важливого рішення щодо України: в ISW пояснили "сигнал" з Москви

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті вказує, що Кремль почав інформаційну підготовку російського суспільства до відмови від будь-яких реальних мирних домовленостей щодо війни проти України. На це вказує поява у публічному просторі підозрюваного у державній зраді колишнього українського політика Віктора Медведчука, якого російські державні медіа раптово почали активно цитувати.
Кремль готує росіян до відмови від миру з Україною. Фото з відкритих джерел
Аналітики ISW звернули увагу на інтерв’ю Медведчука агентству ТАСС від 18 січня, у якому він заявив, що "миру в Україні не буде у 2026 році", а також повторив ключові кремлівські тези про те, що "час працює на Росію". За оцінкою ISW, ці меседжі не випадкові й мають чітку внутрішньополітичну мету — підготувати росіян до затяжної війни та пояснити, чому переговори не дадуть результату.
Медведчук у своїх заявах також відтворив традиційну риторику Кремля, де представив війну як протистояння із Заходом, поставив під сумнів легітимність української влади та відкинув можливість виборів в Україні на будь-яких умовах, окрім вигідних Москві. Саме ці аргументи Путін і його оточення роками використовують для виправдання агресії та відмови від компромісів.
Крім того, поява таких заяв Медведчука збігається у часі з активізацією консультацій між США, ЄС та Україною щодо можливих параметрів мирного плану. Аналітики переконані, що Росія відкине будь-яку ініціативу, яка не передбачає повного виконання її максималістських вимог.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія готує новий серйозний удар по Україні. У ВР попередили, коли може відбутися атака.
Також "Коментарі" писали, що Медведчук озвучив нові вимоги Кремля до України. Які території хоче РФ.