Кремль готовит удар по Киеву: в США прокомментировали планы РФ атаковать центры власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит возможные удары по ключевым центрам принятия решений в Киеве и вокруг столицы. По словам главы государства, украинская разведка получила российские документы с перечнем объектов, которые Кремль рассматривает как потенциальные цели для будущих атак.

Речь идет примерно о двадцати политических и военных объектах, которыми регулярно пользуются высокопоставленные украинские чиновники. Зеленский сообщил, что российские спецслужбы длительное время собирали информацию о подземных тоннелях, зданиях президентской администрации и резиденциях руководства страны. В подтверждение своих слов президент обнародовал разведывательные фотографии, датированные мартом 2026 года.

По данным украинской стороны, Россия значительно активизировала разведку после начала конфликта вокруг Ирана. В Киеве считают, что Кремль пытается воспользоваться нехваткой у Украины ракет для систем Patriot и усилить давление на украинское руководство.

Заявление Зеленского фактически подтверждает: Москва не отказалась от сценария масштабных ударов по центрам управления государством. Еще накануне 9 мая Кремль угрожал атаковать "центры принятия решений" в Киеве, если Украина нанесет удары по мероприятиям ко Дню Победы в Москве.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что даже после временного перемирия Россия продолжает готовиться к возможной эскалации. По мнению экспертов, сбор детальной информации о правительственных объектах свидетельствует о планировании высокоточных ударов, целью которых может стать дестабилизация системы управления Украиной.

В Киеве предупреждают: угроза остается крайне высокой. На фоне постоянных российских атак и дефицита средств ПВО власти Украины усиливают меры безопасности вокруг стратегических объектов столицы.

