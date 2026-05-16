logo_ukra

BTC/USD

78381

ETH/USD

2192.8

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Кремль готує удар по Києву: у США прокоментували плани РФ атакувати владні центри
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль готує удар по Києву: у США прокоментували плани РФ атакувати владні центри

Росія збирає дані про бункери та резиденції українського керівництва, розраховуючи скористатися дефіцитом ракет Patriot

16 травня 2026, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує можливі удари по ключових центрах прийняття рішень у Києві та навколо столиці. За словами глави держави, українська розвідка отримала російські документи з переліком об'єктів, які Кремль розглядає як потенційну мету для майбутніх атак.

Кремль готує удар по Києву: у США прокоментували плани РФ атакувати владні центри

Літак. Фото: з відкритих джерел

Йдеться приблизно про двадцять політичних та військових об'єктів, якими регулярно користуються високопосадовці. Зеленський повідомив, що російські спецслужби тривалий час збирали інформацію про підземні тунелі, будівлі президентської адміністрації та резиденції керівництва країни. На підтвердження своїх слів президент оприлюднив розвідувальні фотографії, датовані березнем 2026 року.

За даними української сторони, Росія значно активізувала розвідку після початку конфлікту довкола Ірану. У Києві вважають, що Кремль намагається скористатися нестачею України ракет для систем Patriot і посилити тиск на українське керівництво.

Заява Зеленського фактично підтверджує: Москва не відмовилася від сценарію масштабних ударів у центри управління державою. Ще напередодні 9 травня Кремль погрожував атакувати "центри ухвалення рішень" у Києві, якщо Україна завдасть ударів по заходах до Дня Перемоги у Москві.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що навіть після тимчасового перемир'я Росія продовжує готуватись до можливої ескалації. На думку експертів, збирання детальної інформації про урядові об'єкти свідчить про планування високоточних ударів, метою яких може стати дестабілізація системи управління Україною.

У Києві попереджають: загроза залишається надто високою. На тлі постійних російських атак та дефіциту коштів ППО влада України посилює заходи безпеки навколо стратегічних об'єктів столиці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — такого з економікою РФ ще не було: що всіляко намагається приховати Путін.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-15-2026/
Теги:

Новини

Всі новини