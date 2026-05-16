Российский диктатор Владимир Путин пытается убедить россиян в устойчивости экономики страны, однако реальные показатели свидетельствуют о стремительном углублении финансового кризиса. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, проанализировавшие последние заявления Кремля и данные российской статистики.

15 мая Путин заявил, что экономика России якобы демонстрирует "сдержанные, но положительные результаты". По его словам, в марте выросли промышленное производство, торговля и ВВП, а безработица осталась на рекордно низком уровне – 2,2%. Однако российское независимое издание The Bell обратило внимание: Кремль умолчал о резком падении экономики в начале 2026 года. Более того, Минэкономразвития РФ уже сократило прогноз роста ВВП на текущий год почти втрое – с 1,3% до 0,4%.

Еще тревожнее выглядит ситуация с государственными финансами. По данным Службы внешней разведки Украины, дефицит бюджета РФ за первые четыре месяца 2026 года достиг 78,4 миллиарда долларов. Это уже более чем на 150% превышает весь запланированный дефицит на год. Основными статьями расходов остаются война против Украины, социальные выплаты и попытки удержать экономику от обвала.

Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль повысил НДС, что мгновенно ударило по бизнесу. Только за первый квартал 2026 года в России прекратили работу более 209 тысяч малых и средних предприятий – почти на 9% больше, чем год назад.

Дополнительное давление создают регионы, которые вынуждены тратить огромные суммы на вербовку контрактников для армии. Расходы субъектов РФ на набор военных за год выросли более чем вдвое. При этом Москва продолжает списывать долги регионам, фактически латая бюджетные дыры новыми заимствованиями.

Эксперты отмечают: низкая безработица в РФ связана не с экономическим ростом, а с нехваткой рабочих рук из-за войны. Массовые выплаты военным и государственные вливания временно поддерживают потребление, однако одновременно разгоняют инфляцию и делают российскую экономику все более зависимой от военных расходов.

