Кремль готовится к усилению репрессий: что об этом говорит

Путинский режим пытается получить контроль над всеми системами видеонаблюдения в России. С большой долей вероятности это делается для усиления внутренних репрессий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Видеонаблюдение. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что Минцифры РФ выступило с инициативой создания единой платформы для хранения и обработки видеоматериалов из всех систем видеонаблюдения на территории страны-агрессора. Стоимость этой платформы составит около 134 млн долларов.

Отмечается, что сейчас в России насчитывается приблизительно 1,2 млн камер видеонаблюдения, из которых около половины сейчас доступны российскому правительству. К 2030 Министерство цифрового развития РФ хочет увеличить это количество до 5 млн штук, и интегрировать их в программное обеспечение для распознавания лиц и изображений.

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