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Кремль, как флюгер: у Путина снова высказались о переговорах с Украиной

Дмитрий Песков отметил, что необходимость переговоров с Киевом есть, а предпосылок нет

сегодня, 14:07
Автор:

Кравцев Сергей
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В Москве вновь заявляют, что необходимость прямых переговоров с Украиной есть, но предпосылок для этого нет. Соответсвующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Кремль, как флюгер: у Путина снова высказались о переговорах с Украиной

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, что переговорный процесс есть востребованным. И те цели "спецоперации", которые еще раньше озвучивались Россией могут быть достигнуты за столом переговоров, но на сегодняшний день нет никаких оснований говорить, что переговорный процесс может быть возобновлен.

Рупор Кремля снова заявил, что виновником замороженного переговорного процесса есть исключительно украинская сторона, которая делает ставку на решение своих вопросов исключительно на поле боя. 

Песков напомнил, что именно Киев публично заявил, что не хочет садиться за стол переговоров с Россией и делает акцент на силовом решении вопросов. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – на заседании Совбеза ООН в четверг, 22 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что международный порядок разрушается на глазах войной России против Украины. По его словам, мир "не может позволить, чтобы это сошло с рук президенту Путину", выбравшему неделю проведения Генассамблеи ООН для начала частичной мобилизации и псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Чем может ответить мир на новый виток эскалации со стороны россии? Почему это вообще стало возможным? Следует ли ожидать переформатирования миропорядка? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://ria.ru/20220923/peregovory-1818914636.html
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