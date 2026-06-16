Российское военное командование все активнее вовлекает в боевые действия против Украины студенческую молодежь, используя их гражданские технические навыки для ведения войны в воздухе. В то же время, министерство обороны РФ цинично героизирует отказ молодых людей от обучения ради подписания контрактов с армией агрессора.

Студент, который пошел воевать с Украиной. Фото: Скриншот с видео МО РФ

"Мы должны помогать, так как мы молодые, — говорит в видео ведомстве воспитанник Российского университета транспорта, где молодежь массово бросает обучение. – Вся сила за нами!"

В ведомстве откровенно хвастаются тем, что российские студенты оформляют академические отпуска, чтобы добровольно пополнить подразделения беспилотных систем. Сами новоиспеченные операторы БПЛА откровенно признают, что знания, которые они получили в высшем образовании, теперь непосредственно применяются ими на передовом.

Вовлечение студентов в операции с использованием беспилотников в составе ВС РФ происходит на фоне массированной информационной атаки со стороны Кремля. Уже несколько недель российские чиновники, в частности спикер МИД Мария Захарова, распространяют громкие заявления о якобы "жестоком террористическом ударе" ВСУ по Старобельску на оккупированной Луганщине, где якобы пострадали исключительно "гражданские студенты".

Однако реальные факты снова демонстрируют двойные стандарты Москвы. Пока российская пропаганда пытается обвинить Украину в военных преступлениях против молодежи в ОРДЛО, Минобороны РФ официально отчитывается о превращении собственных студентов в операторов смертоносных дронов и отправке их в зону боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Мария Захарова после массированного удара по Киеву заявила, что удар по Киево-Печерской Лавре произошел не российскими "шахедами", а якобы просроченными ракетами ПВО, которые Запад поставляет Украине.