Російське військове командування дедалі активніше залучає до бойових дій проти України студентську молодь, використовуючи їхні цивільні технічні навички для ведення війни в повітрі. Водночас міністерство оборони РФ цинічно героїзує відмову молодих людей від навчання заради підписання контрактів із армією агресора.

Студент, який пішов воювати з Україною. Фото: Скриншот з відео МО РФ

"Мы должны помогать, так как мы молодые, — каже у відео відомств а вихован ець Російського університету транспорту, де молодь масово кида є навчання. — Вся сила за нами!"

У відомстві відкрито вихваляються тим, що російські студенти оформлюють академічні відпустки, щоб добровільно поповнити підрозділи безпілотних систем. Самі новоспечені оператори БпЛА відверто визнають, що знання, які вони здобули у закладі вищої освіти, тепер безпосередньо застосовуються ними на передовій.

Залучення студентів до операцій із використанням безпілотників у складі ЗС РФ відбувається на тлі масованої інформаційної атаки з боку Кремля. Вже декілька тижнів російські посадовці, зокрема речниця МЗС Марія Захарова, поширюють гучні заяви про нібито "жорстокий терористичний удар" ЗСУ по Старобільську на окупованій Луганщині, де начебто постраждали виключно "цивільні студенти".

Проте реальні факти знову демонструють подвійні стандарти Москви. Доки російська пропаганда намагається звинуватити Україну у воєнних злочинах проти молоді в ОРДЛО, само Міноборони РФ офіційно звітує про перетворення власних студентів на операторів смертоносних дронів та відправку їх у зону бойових дій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Марія Захарова після масованого удару по Києву заявила, що удар по Києво-Печерській Лаврі стався не російськими "шахедами", а нібито протермінованими ракетами ППО, які Захід постачає Україні.