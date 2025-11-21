logo

Кремль начал разгонять две зрады по мирному плану Трампа
Кремль начал разгонять две зрады по мирному плану Трампа

Фактически Москва подталкивает Украину к двум вариантам

21 ноября 2025, 14:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На фоне активного обсуждения так называемого мирного плана Трампа для Украины россияне начались разворачивают две измены одновременно. Об этом рассказал общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской академии Валерий Пекарь.

Кремль начал разгонять две зрады по мирному плану Трампа

Кремль. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что первая измена, которую разгоняет Москва – Владимир Зеленский снова сорвет переговоры, он не хочет мира, он наживается на войне и будет воевать до последнего украинца.

Вторая измена – Владимир Зеленский сейчас подпишет немедленно любую капитуляцию, что угодно, потому что боится компромата.

"В шахматах это называется вилка. Вот что бывает, когда отказываешься строить диалог с обществом, а вдобавок ослабляешь свою позицию коррупционными кейсами. Пути всего два. Первый – признать проблему и начать ее решать. Второй – даже говорить не хочу об этом втором", – заметил Валерий Пекарь.

Читайте на портале "Комментарии" — Москве пока не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом в разговоре с российскими пропагандистскими СМИ заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Украина готова к конструктивной работе над мирным планом, проект которого получила от американской стороны, однако очертила четкие и незыблемые "красные линии", касающиеся территориальной целостности и суверенитета государства. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин.

Дипломат отметила, что с начала года Украина выступает за предложения, направленные на прекращение войны, и остается открытой для сотрудничества с США, Европой и партнерами со всего мира. Дипломат подчеркнула, что стремление мира было позицией Украины с первых дней полномасштабного вторжения, каждая российская ракета является свидетельством того, что Москва выбирает эскалацию, а не диалог.




