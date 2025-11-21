Кремль прокоментував згоду України вести переговори щодо мирного плану Трампа

Москві поки що не повідомляли про згоду Києва вести переговори щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це у розмові з російськими пропагандистськими ЗМІ заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Варто зазначити, що США очікують, що президент України Володимир Зеленський підпише запропонований Вашингтоном новий мирний план до Дня подяки, 27 листопада. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських чиновників. За їхніми словами, Київ перебуває під безпрецедентним дипломатичним тиском, адже США прагнуть якнайшвидшого завершення війни і просувають масштабний план, узгоджений американською та російською сторонами.

