Росія Кремль прокоментував згоду України вести переговори щодо мирного плану Трампа
Кремль прокоментував згоду України вести переговори щодо мирного плану Трампа

Дмитро Пєсков натякнув, що Москва очікує сигналу про згоду України вести переговори щодо мирного плану Трампа

21 листопада 2025, 08:46
Автор:
Кравцев Сергей

Москві поки що не повідомляли про згоду Києва вести переговори щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це у розмові з російськими пропагандистськими ЗМІ заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Кремль прокоментував згоду України вести переговори щодо мирного плану Трампа

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Варто зазначити, що США очікують, що президент України Володимир Зеленський підпише запропонований Вашингтоном новий мирний план до Дня подяки, 27 листопада. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських чиновників. За їхніми словами, Київ перебуває під безпрецедентним дипломатичним тиском, адже США прагнуть якнайшвидшого завершення війни і просувають масштабний план, узгоджений американською та російською сторонами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський назвав умови України у відповідь на новий мирний план США.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, проект якого отримала від американської сторони, проте окреслила чіткі та непорушні "червоні лінії" щодо територіальної цілісності та суверенітету держави. Як передає портал "Коментарі", про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила заступник постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.                                                                                                               

Раніше "Коментарі" писали — Україна та Європа не можуть повністю відмовитися від запропонованого США за "мирним планом" через ризик відштовхнути Дональда Трампа. Як передає портал "Коментарі", про це пише оглядач Sky News Домінік Вагхорн.




