Кремль почав розганяти дві зради щодо мирного плану Трампа

На фоні активного обговорення так званого "мирного плану" Трампа для України росіяни розпочалися розгортають дві зради одночасно. Про це розповів громадський діяч, викладач Києво-Могилянської академії Валерій Пекар.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначає, перша зрада, яку розганяє Москва – Володимир Зеленський знову зірве переговори, він не хоче миру, він наживається на війні й буде воювати до останнього українця.

Друга зрада – Володимир Зеленський зараз підпише негайно будь-яку капітуляцію, що завгодно, бо боїться компромату.

"В шахах це називається вилка. Ось що буває, коли відмовляєшся будувати діалог із суспільством, а на додачу послаблюєш свою позицію корупційними кейсами. Шляхів лише два. Перший – визнати проблему й почати її розв'язувати. Другий – навіть говорити не хочу про цей другий", – зауважив Валерій Пекар.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москві поки що не повідомляли про згоду Києва вести переговори щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це у розмові з російськими пропагандистськими ЗМІ заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, проект якого отримала від американської сторони, проте окреслила чіткі та непорушні "червоні лінії", що стосуються територіальної цілісності та суверенітету держави. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила заступник постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.

Дипломат зазначила, що з початку року Україна виступає за пропозиції, спрямовані на припинення війни, і залишається відкритою до співпраці зі США, Європою та партнерами з усього світу. Дипломат підкреслила, що прагнення світу було позицією України з перших днів повномасштабного вторгнення, натомість кожна російська ракета є свідченням того, що Москва обирає ескалацію, а не діалог.



