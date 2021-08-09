Кремль начинает масштабные военные учения, в том числе в оккупированном Крыму

Россия снова начинает масштабные военные учения в южных регионах страны, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Военные учения РФ. Фото: tass.ru

В сообщении говорится о том, что военные учения стартуют 9 августа, а завершиться они должны 15 августа. Москва сообщает, в этих учениях будет привлечена авиация, а также корабли Черноморского и Каспийского флотов. Всего будет задействовано 20 общевойсковых полигонов, в основном все они расположены вблизи украино-российской границы. Таким образом мы наблюдаем очередные военные учения, которыми фактически Кремль показывает Украине и Западу свою военную мощь и силу.

Отдельно сообщается о том, что военные учения будут проходить в захваченном Россией Крыму, на российских военных базах в Армении и в оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Также говорится о том, что на участие в военных учениях ежедневно будут направляться не менее 80 самолетов и вертолетов.

"Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки", – сообщает Минобороны РФ.

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