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Кремль начинает масштабные военные учения, в том числе в оккупированном Крыму

Российская армия начинает масштабные учения на полигонах южных регионов, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии

сегодня, 09:54
Автор:

Кравцев Сергей

Россия снова начинает масштабные военные учения в южных регионах страны, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Кремль начинает масштабные военные учения, в том числе в оккупированном Крыму

Военные учения РФ. Фото: tass.ru

В сообщении говорится о том, что военные учения стартуют 9 августа, а завершиться они должны 15 августа. Москва сообщает, в этих учениях будет привлечена авиация, а также корабли Черноморского и Каспийского флотов. Всего будет задействовано 20 общевойсковых полигонов, в основном все они расположены вблизи украино-российской границы. Таким образом мы наблюдаем очередные военные учения, которыми фактически Кремль показывает Украине и Западу свою военную мощь и силу.

Отдельно сообщается о том, что военные учения будут проходить в захваченном Россией Крыму, на российских военных базах в Армении и в оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Также говорится о том, что на участие в военных учениях ежедневно будут направляться не менее 80 самолетов и вертолетов.

"Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки", – сообщает Минобороны РФ.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — на крымском полигоне Опук 22 апреля 2021 года стартовали межвидовые учения армии РФ. В России продолжают "бряцать" оружием, демонстрируя силу как Украине, так и западным странам, пытаясь запугать цивилизованный мир, показав, что оккупированные территории никто не отдаст.


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Источник: https://mil.ru/
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