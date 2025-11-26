Кремль наконец-то отреагировал на утечку разговора с Уиткоффом

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что якобы не имеет представления, откуда СМИ взяли данные о содержании его телефонных разговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник заявил во время общения с российскими пропагандистами ТАСС.

Юрий Ушаков. Фото: из открытых источников

Юрий Ушаков отметил, что он часто общается по телефону с Уиткоффом, но подробностей разговоров не раскрыл. Относительно контактов с Дмитриевым он отметил, что тот является представителем России, поэтому нет ничего необычного в таких звонках.

На уточнение журналиста о том, соответствует ли действительности информация, обнародованная СМИ, Ушаков ответил, что не будет комментировать, поскольку эти беседы являются конфиденциальными.

Советник Путина также высказал предположение, что телефонные разговоры могли прослушиваться третьими сторонами.

"Возможно, кто-то подслушивает. Кто-то сливает информацию, но это точно не мы", — заявил Ушаков.

На вопрос о мотивах утечек он предположил, что их делают, чтобы "создать нам препятствия". Ушаков добавил, что такие действия вряд ли могут улучшить отношения, которые и так налаживаются с трудом и нуждаются в подобных контактах.

Он также подчеркнул, что предварительно договорено о визите Уиткоффа в Москву на следующей неделе вместе с несколькими представителями администрации президента США Дональда Трампа, которые курируют вопрос урегулирования войны в Украине.

