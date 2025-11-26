logo_ukra

Кремль нарешті відреагував на злив розмови з Віткоффом

Юрій Ушаков очікувано заявив, що за "зливом" інформації про розмови з американською стороною точно стоїть не Москва.

26 листопада 2025, 12:50
Автор:
Кравцев Сергей

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що нібито не має уявлення, звідки ЗМІ взяли дані про зміст його телефонних розмов зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Як передає портал "Коментарі", про це урядовець заявив під час спілкування з російськими пропагандистами ТАРС.

Кремль нарешті відреагував на злив розмови з Віткоффом

Юрій Ушаков. Фото: з відкритих джерел

Юрій Ушаков зазначив, що він часто спілкується телефоном з Віткоффом, але подробиць розмов не розкрив. Щодо контактів із Дмитрієвим він зазначив, що той є представником Росії, тому немає нічого незвичайного у таких дзвінках.

На уточнення журналіста про те, чи насправді відповідає інформація, оприлюднена ЗМІ, Ушаков відповів, що не коментуватиме, оскільки ці бесіди є конфіденційними.

Радник Путіна також висловив припущення, що телефонні розмови могли прослуховуватись третіми сторонами.

"Можливо хтось підслуховує. Хтось зливає інформацію, але це точно не ми", — заявив Ушаков.

На запитання щодо мотивів витоків він припустив, що їх роблять, щоб "створити нам перешкоди". Ушаков додав, що такі дії навряд чи можуть покращити відносини, які і так налагоджуються насилу і потребують подібних контактів.

Він також підкреслив, що попередньо домовлено про візит Віткоффа до Москви наступного тижня разом із кількома представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, які опікуються питанням врегулювання війни в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США набирає обертів скандал після зливу розмов спецпредставника США Стіва Уіткоффа з російськими чиновниками, в яких він радив, як подати американському президентові Дональду Трампу російські пропозиції щодо світу. Про це свідчать повідомлення політиків та членів Конгресу США у соцмережі X.




