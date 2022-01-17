Кремль намекает, что может разместить у американского побережья свои ядерные боеголовки, - СМИ

Как передает портал "Комментарии", рейтинговое издание "The New York Times" сообщает, что с российской стороны неоднократно поступали откровенные намеки о том, что Москва может пойти на то, чтобы разместить свои ядерные боеголовки в максимальной близости к побережью США. Такое близкое размещение ядерного оружия – это еще намёк и на то, что в случае его применения время запуска ракет может сократиться до 5 минут, что может повлечь за собой противостояние, которое уже наблюдало человечество в 1962 году под названием Карибский кризис.

Подводный ракетоносец. Фото: из открытых источников

"The New York Times" сообщает, что находясь в Женеве один российский дипломат, который отказался называть для СМИ свою фамилию, подтвердил факт того, что Москва готова пойти на такой шаг и показать США, что ядерное оружие может быть применено. Это подтверждает также американская разведка, сообщая о том, что Кремль сейчас активно рассматривает новые места для размещения ядерного оружия.

Издание также отмечает, нужно вспомнить заявление самого Владимира Путина, который в ноябре сказал, что гиперзвуковые ракеты могут разместить на атомных подлодках России непосредственно у берегов США. Такой шаг Москвы вызван тем, что НАТО сегодня присутствует в Украине и это увеличивает угрозу, что из территории Украины может быть нанесен удар по Москве. Исходя из этого и перестраховываясь Москва решает приблизиться к США.

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