Кремль не оставил шансов россиянам: новое решение Путина против граждан РФ

В России все больше вводятся ограничения для рядовых граждан. Российские власти хотят полностью контролировать интернет, чтобы россияне "потребляли" только правильную информацию. Об этом свидетельствует новое решение лидера РФ Владимира Путина.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Путин поручил правительству РФ и ФСБ до 1 июля ввести механизм работы "белых списков" интернет-ресурсов при отключении сети.

"Фактически речь идет о создании системы, при которой россияне будут иметь доступ только к ограниченному перечню одобренных государством сервисов. Власти РФ все чаще прибегают к отключениям интернета, оставляя доступными исключительно ресурсы, определенные кремлем как "жизненно важные", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отметили, что, несмотря на утверждение российской пропаганды, что ограничение — это проявление заботы властей о безопасности людей, на самом деле новые меры расширяют возможности Кремля контролировать информационное пространство и внедряют новые ограничения доступа граждан к независимым источникам информации.

"Таким образом Россия продолжает движение к модели "суверенного интернета", при которой государство определяет, какие ресурсы могут быть доступны гражданам, а какие нет. Для оправдания этих ограничений Кремль ведет активную информационную кампанию, к которой вовлечена и российская православная церковь", — подытожили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти РФ подготовили своим гражданам тотальные изменения — фактически внедряют цифровой шпионаж. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия окончательно ликвидирует остатки цифровой конфиденциальности.



