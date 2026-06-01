Кречмаровская Наталия
В России все больше вводятся ограничения для рядовых граждан. Российские власти хотят полностью контролировать интернет, чтобы россияне "потребляли" только правильную информацию. Об этом свидетельствует новое решение лидера РФ Владимира Путина.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Путин поручил правительству РФ и ФСБ до 1 июля ввести механизм работы "белых списков" интернет-ресурсов при отключении сети.
Аналитики Центра отметили, что, несмотря на утверждение российской пропаганды, что ограничение — это проявление заботы властей о безопасности людей, на самом деле новые меры расширяют возможности Кремля контролировать информационное пространство и внедряют новые ограничения доступа граждан к независимым источникам информации.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти РФ подготовили своим гражданам тотальные изменения — фактически внедряют цифровой шпионаж. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия окончательно ликвидирует остатки цифровой конфиденциальности.