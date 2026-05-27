Росіянам готують тотальні зміни: Кремль не залишить шансів нікому

Кречмаровская Наталия
Влада РФ підготовила своїм громадянам тотальні зміни — фактично впроваджують цифрове шпигунство.
Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія остаточно ліквідує залишки цифрової приватності. Мобільний зв'язок та інтернет перетворюють на інструмент тотального стеження за громадянами.
Аналітики уточнили, що згідно з новим наказом відомства, тепер спецслужби матимуть прямий доступ не лише до трафіку, а й до паспортних даних, адрес реєстрації, банківських реквізитів і навіть до точних геокоординат абонентів у режимі реального часу.
Держдума РФ у другому і третьому читаннях прийняла законопроєкт про притягнення до відповідальності росіян, які емігрували, вчинили правопорушення проти інтересів Росії.
Держдума РФ у другому і третьому читаннях прийняла законопроєкт про притягнення до відповідальності росіян, які емігрували, вчинили правопорушення проти інтересів Росії.
З метою забезпечення покарання пропонується заарештовувати майно фігурантів таких справ як забезпечувальний захід вже на стадії складання протоколу. Рішення про це має ухвалювати суд.