Росіянам готують тотальні зміни: Кремль не залишить шансів нікому

Влада РФ підготовила своїм громадянам тотальні зміни — фактично впроваджують цифрове шпигунство.

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія остаточно ліквідує залишки цифрової приватності. Мобільний зв'язок та інтернет перетворюють на інструмент тотального стеження за громадянами.

“Мінцифри РФ офіційно розширило перелік даних, які оператори зв'язку зобов'язані збирати й передавати силовим структурам. Для цього операторів змушують повністю модернізувати обладнання. Свої дії влада РФ уже традиційно виправдовує “безпекою”, — зазначають в Центрі.

Аналітики уточнили, що згідно з новим наказом відомства, тепер спецслужби матимуть прямий доступ не лише до трафіку, а й до паспортних даних, адрес реєстрації, банківських реквізитів і навіть до точних геокоординат абонентів у режимі реального часу.

“Кремль послідовно посилює цифровий контроль над населенням та зводить цифровий мур, через який стає дедалі важче пробитися до незалежної інформації. Громадян РФ заганяють у стерильний, повністю контрольований спецслужбами “суверенний” цифровий простір”, — резюмують аналітики ЦПД.

Держдума РФ у другому і третьому читаннях прийняла законопроєкт про притягнення до відповідальності росіян, які емігрували, вчинили правопорушення проти інтересів Росії.

З метою забезпечення покарання пропонується заарештовувати майно фігурантів таких справ як забезпечувальний захід вже на стадії складання протоколу. Рішення про це має ухвалювати суд.