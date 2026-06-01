Кремль не залишив шансів росіянам: нове рішення Путіна проти громадян РФ
Кремль не залишив шансів росіянам: нове рішення Путіна проти громадян РФ

Кремль бере інтернет під тотальний контроль

1 червня 2026, 20:11
Кречмаровская Наталия

В Росії все більше впроваджують обмеження для пересічних громадян. Російська влада хоче повністю контролювати інтернет, щоб росіяни “споживали” тільки правильну інформацію. Про це свідчить нове рішення лідера РФ Володимира Путіна.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Путін доручив уряду РФ та ФСБ до 1 липня запровадити механізм роботи “білих списків” інтернет-ресурсів під час відключень мережі.

“Фактично йдеться про створення системи, за якої росіяни матимуть доступ лише до обмеженого переліку схвалених державою сервісів. Влада РФ дедалі частіше вдається до відключень інтернету, залишаючи доступними виключно ресурси, визначені кремлем як “життєво важливі”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центру зауважили, що попри твердження російської пропаганди, що обмеження — це прояв турботи влади про безпеку людей, насправді нові заходи розширюють можливості Кремля контролювати інформаційний простір та впроваджують нові обмеження доступу громадян до незалежних джерел інформації.

“Таким чином Росія продовжує рух до моделі “суверенного інтернету”, за якої держава визначає, які ресурси можуть бути доступними громадянам, а які — ні. Для виправдання цих обмежень Кремль веде активну інформаційну кампанію, до якої залучена і російська православна церква”, — підсумували в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада РФ підготувала своїм громадянам тотальні зміни — фактично впроваджують цифрове шпигунство. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія остаточно ліквідує залишки цифрової приватності.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02jNnXm6ypJE6VrJ6J2qcGVGzV2Rc4GWryWmsGFAV2SmootVWW8S6Xy7bSf8WxmMDnl
