Кремль не оставляет никакого шанса на спасение: это коснется каждого россиянина

Кречмаровская Наталия
В России милитаризация общества проводится бешеными темпами – российские власти делают ставку на молодежь и пытаются полностью привлечь подростков к теме войны, армии и т.д.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что власти РФ запустили онлайн-курсы для подготовки подростков к участию в военно-патриотической игре "Зарница 2.0". Аналитики Центра объясняют, что эти курсы доступны в цифровом формате все школьникам России и временно оккупированных территорий.
Программа предлагает несколько уровней подготовки – от общего ознакомления с “историей русского воинства” до узких специализаций – штурмовика, оператора БпЛА, сапера или военкора.
Аналитики подчеркивают, что такие курсы, как и сама игра "Зарница 2.0", это часть общей стратегии Кремля по идеологической обработке детей.
