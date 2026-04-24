Кремль не оставляет никакого шанса на спасение: это коснется каждого россиянина

В России милитаризация общества проводится бешеными темпами – российские власти делают ставку на молодежь и пытаются полностью привлечь подростков к теме войны, армии и т.д.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что власти РФ запустили онлайн-курсы для подготовки подростков к участию в военно-патриотической игре "Зарница 2.0". Аналитики Центра объясняют, что эти курсы доступны в цифровом формате все школьникам России и временно оккупированных территорий.

Программа предлагает несколько уровней подготовки – от общего ознакомления с “историей русского воинства” до узких специализаций – штурмовика, оператора БпЛА, сапера или военкора.

"Организаторами проекта выступают подконтрольные Кремлю парамилитарные структуры "юнармия", "движение первых" и центр военно-спортивной подготовки "воин", которые системно занимаются милитаризацией детей и молодежи. Использование онлайн-платформы позволяет обойти проблему ограниченных ресурсов. Поскольку у власти нет возможности одновременно загнать сотни тысяч подростков на реальные полигоны, их привлекают к военизированной игре “Зарница 2.0” через видеоуроки”, — пояснили в ЦПД.

Аналитики подчеркивают, что такие курсы, как и сама игра "Зарница 2.0", это часть общей стратегии Кремля по идеологической обработке детей.

"Из-за геймификации российские власти нормализуют войну, превращая начальную военную подготовку в развлечение. Таким образом власти РФ хотят сформировать кадровый резерв для будущих войн Кремля", — подытожили в ЦПД

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти РФ вводят тотальное принуждение.