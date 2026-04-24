Кремль не залишає жодного шансу на порятунок: це торкнеться кожного росіянина

В Росії мілітаризація суспільства проводиться шаленими темпами — російська влада робить ставку на молодь і намагається повністю залучити підлітків до теми війни, армії тощо.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що влада РФ запустила онлайн-курси для підготовки підлітків до участі у військово-патріотичній грі “Зарниця 2.0”. Аналітики Центру пояснюють, що до цих курсів мають доступ у цифровому форматі всі школярі Росії та тимчасово окупованих територій.

Програма пропонує декілька рівнів підготовки — від загального ознайомлення з “історією русского воїнства” до вузьких спеціалізацій — штурмовика, оператора БпЛА, сапера чи воєнкора.

“Організаторами проєкту виступають підконтрольні Кремлю парамілітарні структури “юнармія”, “двіженіє пєрвих” і центр військово-спортивної підготовки “воін”, які системно займаються мілітаризацією дітей та молоді. Використання онлайн-платформи дозволяє обійти проблему обмежених ресурсів. Оскільки влада не має можливості одночасно загнати сотні тисяч підлітків на реальні полігони, їх залучають до воєнізованої гри “Зарниця 2.0” через відеоуроки”, — пояснили в ЦПД.

Аналітики наголошують, що такі курси, як і сама гра “Зарниця 2.0”, це частина загальної стратегії Кремля з ідеологічної обробки дітей.

“Через гейміфікацію російська влада нормалізує війну, перетворюючи початкову військову підготовку на розвагу. Таким чином влада РФ хоче сформувати кадровий резерв для майбутніх воєн Кремля”, — підсумували в ЦПД.

