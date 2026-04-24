Кремль не залишає жодного шансу на порятунок: це торкнеться кожного росіянина

Кречмаровская Наталия
В Росії мілітаризація суспільства проводиться шаленими темпами — російська влада робить ставку на молодь і намагається повністю залучити підлітків до теми війни, армії тощо.
Ситуація в РФ.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що влада РФ запустила онлайн-курси для підготовки підлітків до участі у військово-патріотичній грі “Зарниця 2.0”. Аналітики Центру пояснюють, що до цих курсів мають доступ у цифровому форматі всі школярі Росії та тимчасово окупованих територій.
Програма пропонує декілька рівнів підготовки — від загального ознайомлення з “історією русского воїнства” до вузьких спеціалізацій — штурмовика, оператора БпЛА, сапера чи воєнкора.
Аналітики наголошують, що такі курси, як і сама гра “Зарниця 2.0”, це частина загальної стратегії Кремля з ідеологічної обробки дітей.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада РФ вводить тотальний примус.