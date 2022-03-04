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Кремль не поддержал предложение Зеленского по поводу прямых переговоров с Путиным

Россия поддерживает существующий формат переговоров

4 марта 2022, 17:19
Автор:

Карина Ожерельева
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Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков не поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести прямые переговоры между лидерами двух стран. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Российскую службу BBC News.

Кремль не поддержал предложение Зеленского по поводу прямых переговоров с Путиным

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

Песков сообщил, что Россия довольна переговорами в том формате, в котором они сейчас проходят, то есть встречами делегаций от Украины и России в Беларуси.

Но Песков подчеркнул, что пока речь не идет о подписании каких-либо документов с итогами переговоров.

Вчера, 3 марта, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с властями РФ, однако не нужно общаться так, как будто это государство второго достоинства.

Как сообщали "Комментарии", Британия требует провести экстренное заседание Совбеза ООН. В ООН должны рассмотреть ситуацию в Украине из-за угрозы ядерной опасности. Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу тяжелой ситуации на Запорожской АЭС. Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции.

Также "Комментарии" писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции после общения с министрами иностранных дел государств Альянса сообщил, что НАТО приняло решение не вводить войска НАТО и самолеты на территорию Украины.

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Источник: https://www.bbc.com/russian/live/news-60570934
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