logo

BTC/USD

88103

ETH/USD

2942.82

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль обрекает россиян на верную смерть: в РФ нарастает катастрофа
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль обрекает россиян на верную смерть: в РФ нарастает катастрофа

В России возник новый дефицит: власти РФ обрекли россиян

24 ноября 2025, 17:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России нарастает проблема дефицита жизненно важных лекарств. В частности, не хватает препаратов для людей с диабетом и онкозаболеваниями. В Центре противодействия дезинформации отметили, что эта проблема переросла в системный кризис медицинского обеспечения по всей стране.

Кремль обрекает россиян на верную смерть: в РФ нарастает катастрофа

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По данным аналитиков, в ряде регионов оканчиваются препараты инсулина, критического для людей с диабетом I и II типов. Отмечается, что аптеки продают последние упаковки по завышенным ценам, а новые поставки обещают после Нового года. Чиновники же уверяют, что препараты есть, в то время как пациенты месяцами не могут получить их по рецепту.

В ЦПД сообщили, что в регионах РФ также фиксируют перебои с лекарствами против онкологических заболеваний, гипертензии, эпилепсии, даже базовыми антибиотиками и вакцинами. Россиянам ничего не остается, кроме как искать лекарства через "серые" каналы, знакомых или благотворительные фонды. Это, по данным аналитиков ЦПД, свидетельствует об огромном разрыве между официальными заявлениями об "импортозамещении" и реальностью.

"Дефицит лекарств в РФ становится все более критичным и его уже нельзя объяснить локальными сбоями. Пока Путин тратит огромные средства на войну, а санкции постепенно уничтожают экономику, система здравоохранения погружается в глубокий кризис, последствия которого россияне будут ощущать еще много лет", — отмечают в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кремле уже не скрывают истинных намерений — ограничить россиянам доступ к информации. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что россиян ждет цифровой железный занавес — Кремль одобрил массовые отключения интернета.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid05sS7Bhw8DDHwaBJBdETijMiwHRihXdCKTeUvnFMuiqSnuUFgFd9dT9kavy4WxrJbl
Теги:

Новости

Все новости