В России нарастает проблема дефицита жизненно важных лекарств. В частности, не хватает препаратов для людей с диабетом и онкозаболеваниями. В Центре противодействия дезинформации отметили, что эта проблема переросла в системный кризис медицинского обеспечения по всей стране.

По данным аналитиков, в ряде регионов оканчиваются препараты инсулина, критического для людей с диабетом I и II типов. Отмечается, что аптеки продают последние упаковки по завышенным ценам, а новые поставки обещают после Нового года. Чиновники же уверяют, что препараты есть, в то время как пациенты месяцами не могут получить их по рецепту.

В ЦПД сообщили, что в регионах РФ также фиксируют перебои с лекарствами против онкологических заболеваний, гипертензии, эпилепсии, даже базовыми антибиотиками и вакцинами. Россиянам ничего не остается, кроме как искать лекарства через "серые" каналы, знакомых или благотворительные фонды. Это, по данным аналитиков ЦПД, свидетельствует об огромном разрыве между официальными заявлениями об "импортозамещении" и реальностью.

"Дефицит лекарств в РФ становится все более критичным и его уже нельзя объяснить локальными сбоями. Пока Путин тратит огромные средства на войну, а санкции постепенно уничтожают экономику, система здравоохранения погружается в глубокий кризис, последствия которого россияне будут ощущать еще много лет", — отмечают в ЦПД.

