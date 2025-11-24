logo_ukra

24 листопада 2025, 17:06
Кречмаровская Наталия

В Росії наростає проблема дефіциту життєво важливих ліків. Зокрема не вистачає препаратів для людей з діабетом та онкозахворюваннями. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що ця проблема переросла в системну кризу медичного забезпечення по всій країні.

За даними аналітиків, в низці регіонів закінчуються препарати інсуліну, критичного для людей з діабетом I та II типів. Зазначається, що аптеки продають останні упаковки за завищеними цінами, а нові поставки обіцяють після Нового року. Чиновники ж запевняють, що препарати є, тоді як пацієнти місяцями не можуть отримати їх за рецептом.

В ЦПД повідомили, що в регіонах РФ також фіксують перебої з ліками проти онкологічних захворювань, гіпертензії, епілепсії, навіть базовими антибіотиками та вакцинами. Росіянам нічого не залишається, окрім як шукати ліки через “сірі” канали, знайомих чи благодійні фонди. Це, за даними аналітиків ЦПД, свідчить про величезний розрив між офіційними заявами про “імпортозаміщення” та реальністю.

“Дефіцит ліків у РФ стає все критичнішим і його вже не можна пояснити локальними збоями. Поки Путін витрачає величезні кошти на війну, а санкції поступово нищать економіку, система охорони здоров’я занурюється у глибоку кризу, наслідки якої росіяни відчуватимуть ще багато років”, — зазначають в ЦПД. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Кремлі уже не приховують справжніх намірів — обмежити росіянам доступ до інформації. В Центрі протидії дезінформації повідомили, що на росіян чекає цифрова залізна завіса — Кремль схвалив масові відключення інтернету.



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid05sS7Bhw8DDHwaBJBdETijMiwHRihXdCKTeUvnFMuiqSnuUFgFd9dT9kavy4WxrJbl
