У Путіна вже не приховують очевидного: що відомо про наміри Кремля

У Кремлі уже не приховують справжніх намірів — обмежити росіянам доступ до інформації. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що на росіян чекає цифрова залізна завіса — Кремль схвалив масові відключення інтернету.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Аналітики Центру зауважили, що Кремль більше не намагається шукати відмовки і відкрито визнає схвалення на найвищому рівні відключення мобільного інтернету.

“Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль “повністю підтримує” обмеження мобільного інтернету, введені нібито для боротьби з безпілотниками. Він наголосив, що ці заходи вважаються “виправданими та необхідними”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська влада вже тривалий час випробовує на практиці стратегії масового обмеження доступу населення до інтернету, традиційно прикриваючись заявами про “безпеку”. Однак відключення застосовують і в регіонах, віддалених більш як на тисячу кілометрів від кордонів з Україною, як це сталося в Ульяновську, де інтернет обмежили “до кінця війни”.

“Заява Пєскова — це прямий сигнал, що цифрові обмеження не лише схвалюються владою, а й будуть масштабуватися. Йдеться про системну модель, у якій держава може відрізати громадян від зв’язку будь-якої миті й без пояснень. Росія будує “цифрову залізну завісу”, поступово переводячи країну в режим тотальної інформаційної ізоляції”, — резюмували в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Держдумі обговорюють закон, який прирівняє так званий “деструктивний контент” до екстремізму. Також закон дозволить “роскомнадзору” блокувати такий контент за спрощеною процедурою.