У Путіна вже не приховують очевидного: що відомо про наміри Кремля

Кречмаровская Наталия
У Кремлі уже не приховують справжніх намірів — обмежити росіянам доступ до інформації. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що на росіян чекає цифрова залізна завіса — Кремль схвалив масові відключення інтернету.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Аналітики Центру зауважили, що Кремль більше не намагається шукати відмовки і відкрито визнає схвалення на найвищому рівні відключення мобільного інтернету.
Зазначається, що російська влада вже тривалий час випробовує на практиці стратегії масового обмеження доступу населення до інтернету, традиційно прикриваючись заявами про “безпеку”. Однак відключення застосовують і в регіонах, віддалених більш як на тисячу кілометрів від кордонів з Україною, як це сталося в Ульяновську, де інтернет обмежили “до кінця війни”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Держдумі обговорюють закон, який прирівняє так званий “деструктивний контент” до екстремізму. Також закон дозволить “роскомнадзору” блокувати такий контент за спрощеною процедурою.