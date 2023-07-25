Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты и его союзники оказывали давление на лидеров африканских государств с призывом игнорировать саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

27 и 28 июля в Санкт-Петербурге состоится саммит представителей африканского континента и России. Ожидается, что во время встречи с лидерами Африки президент России Владимир Путин проведет с каждым закрытые встречи, где обсудит вопросы торговли, поставок зерна и соглашений, связанных с оружием.

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Российский дипломат Александр Поляков заявил, что в саммите Россия-Африка примут участие 49 делегаций африканских стран. А спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что Запад пытается сорвать саммит в России.

"Почти все страны Африки перед саммитом в Санкт-Петербурге испытывали беспрецедентное давление США, Франции и других стран Запада", — говорит Песков и обвиняет Соединенные Штаты в том, что они не признают таким образом суверенность стран Африки.

Напомним, что Джо Байден в прошлом году организовал саммит США-Африка в Вашингтоне, чтобы укрепить альянсы на африканском континенте, где растет активность России и Китая. Министр МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США таким образом хочет сорвать российский саммит в Санкт-Петербурге.

"Вашингтон не хочет ограничивать партнерство Африки с другими странами. Мы хотим дать африканским странам выбор", – ответили Лаврову в Госдепартаменте США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что африканские лидеры обратились с требованием к Путину из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о Франции и Германии, которые раскритиковала позицию Польши и других соседей Украины.