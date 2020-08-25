Кремль официально ответил на обвинение в отравлении Навального

Официальная Москва не видит причин для возбуждения уголовного дела по факту отравления лидера оппозиционных сил России Алексея Навального, который пятые сутки находится в коме после отравления веществом из серии ядов "Новичок". Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на ТАСС.

Так, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, уголовное производство будет возбуждено генеральной прокуратурой после точного определения яда и его химического состава.

"Снижение уровня холинэстеразы у Навального было установлено медиками в Омске в первые часы, а в заявлении немецкой клиники нет ничего нового", - отметил представитель Путина.

Что касается бытующих обвинений властей России, которые якобы организовали покушение на оппозиционного политика, то Песков назвал их "пустым шумом".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Навальный был эвакуирован в коматозном состоянии в лечебницу Германии, больницу круглосуточно охраняют спецподразделения немецких силовиков.

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