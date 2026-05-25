Российский диктатор Владимир Путина пытается срочно восстановить образ "простого и близкого к людям" лидера на фоне усиливающихся слухов о панике в Кремле и растущем недовольстве внутри российской элиты. К такому выводу пришли журналисты Петр Зауэр и Шон Уокер в материале для The Guardian.

Поводом для обсуждений стала показательная встреча Путина с его бывшей учительницей Верой Гуревич. Телевизионный сюжет появился практически сразу после публикаций западных СМИ о том, что глава Кремля якобы неделями скрывался в подземном бункере, опасаясь покушения или даже переворота.

По мнению авторов, Кремль намеренно организовал этот визит, чтобы продемонстрировать совершенно иной образ президента – спокойного, уверенного и "народного". Однако за тщательно выстроенной картинкой, как утверждают источники, скрывается нарастающий кризис внутри российской власти.

Собеседники из окружения Путина, представители бизнеса и западных спецслужб описывают российского лидера как все более изолированного человека, которого окружают элиты, теряющие веру в успех войны против Украины и устойчивость экономики РФ.

Один из влиятельных российских бизнесменов заявил, что среди элит растет "глубокое разочарование" Путиным. По его словам, в Кремле усиливается ощущение приближающейся катастрофы, а решения властей выглядят все более бессмысленными и разрушительными.

Несмотря на внутренние проблемы, Путин, как утверждают источники, не намерен отказываться от войны. Более того, глава Кремля убежден, что российская армия сможет полностью захватить Донбасс до конца года. Эту уверенность, по данным украинской и европейской разведки, ему активно внушают российские генералы.

Тем временем в самой России усиливается социальное напряжение. Жители жалуются на блокировки мессенджеров, отключения интернета, рост налогов и экономические ограничения. По данным российских соцопросов, уровень счастья в стране упал до минимума за последние 15 лет, а рейтинг Путина — до самого низкого показателя с начала полномасштабной войны против Украины.

