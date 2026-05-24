Бункерный рекорд: Путин уже 200 дней боится выдвинуть нос из Москвы

Российский диктатор Владимир Путин установил новый рекорд по продолжительности отсутствия поездок по российским регионам. По данным российских независимых медиа, глава Кремля не покидал пределы Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга 196 дней. Это самый длинный период за последние годы, превысивший предыдущий рекорд ограничения времен пандемии коронавируса.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Последний визит Путина в российский регион состоялся 6 ноября 2025 года, когда глава Кремля посетил Самару. С тех пор все публичные мероприятия Путина проходили только в тщательно контролируемых локациях вблизи Кремля.

Российское издание "Агентство" отмечает, что предыдущий рекорд изоляции составил 132 дня во время пандемии в 2020 году. Нынешняя пауза составляет около 200 дней. По оценкам ресурса, это может быть связано с ростом рисков безопасности внутри России и атаками украинских дронов.

Последние появления Путина на публике сопровождались беспрецедентными мерами охраны. В их числе закрыта церемония возложения венков в Санкт-Петербурге, рождественская служба на территории спецподразделения и встречи со студентами в Московской области без широкого доступа общественности.

Европейские разведки считают, что Кремль все больше опасается не только ударов дронов, но и внутренней нестабильности. На этом фоне поездки Путина по стране фактически сведены к минимуму, а зарубежные визиты также стали редкостью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Путин оконфузился. Кремль массово удаляет видео спустя неудобный момент.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле после переговоров Путина и Си заявили, что Китай поможет закончить войну в Украине.