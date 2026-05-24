logo

BTC/USD

76297

ETH/USD

2092.96

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Бункерный рекорд: Путин уже 200 дней боится выдвинуть нос из Москвы
commentss НОВОСТИ Все новости

Бункерный рекорд: Путин уже 200 дней боится выдвинуть нос из Москвы

Владимир Путин установил рекорд из-за отсутствия поездок по России.

24 мая 2026, 17:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин установил новый рекорд по продолжительности отсутствия поездок по российским регионам. По данным российских независимых медиа, глава Кремля не покидал пределы Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга 196 дней. Это самый длинный период за последние годы, превысивший предыдущий рекорд ограничения времен пандемии коронавируса.

Бункерный рекорд: Путин уже 200 дней боится выдвинуть нос из Москвы

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Последний визит Путина в российский регион состоялся 6 ноября 2025 года, когда глава Кремля посетил Самару. С тех пор все публичные мероприятия Путина проходили только в тщательно контролируемых локациях вблизи Кремля.

Российское издание "Агентство" отмечает, что предыдущий рекорд изоляции составил 132 дня во время пандемии в 2020 году. Нынешняя пауза составляет около 200 дней. По оценкам ресурса, это может быть связано с ростом рисков безопасности внутри России и атаками украинских дронов.

Последние появления Путина на публике сопровождались беспрецедентными мерами охраны. В их числе закрыта церемония возложения венков в Санкт-Петербурге, рождественская служба на территории спецподразделения и встречи со студентами в Московской области без широкого доступа общественности.

Европейские разведки считают, что Кремль все больше опасается не только ударов дронов, но и внутренней нестабильности. На этом фоне поездки Путина по стране фактически сведены к минимуму, а зарубежные визиты также стали редкостью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Путин оконфузился. Кремль массово удаляет видео спустя неудобный момент.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле после переговоров Путина и Си заявили, что Китай поможет закончить войну в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости