Кремль охопила паніка, а еліти заговорили про катастрофу: що сталося у РФ

Російський диктатор Володимир Путіна намагається терміново відновити образ "простого і близького до людей" лідера на тлі чуток про паніку в Кремлі, що посилюються, і зростаюче невдоволення всередині російської еліти. Такого висновку дійшли журналісти Петро Зауер і Шон Вокер у матеріалі для The Guardian.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Приводом для обговорень стала показова зустріч Путіна з колишньою вчителькою Вірою Гуревич. Телевізійний сюжет з'явився практично одразу після публікацій західних ЗМІ про те, що глава Кремля нібито тижнями переховувався у підземному бункері, побоюючись замаху чи навіть перевороту.

На думку авторів, Кремль навмисно організував цей візит, щоб продемонструвати зовсім інший образ президента – спокійного, впевненого та "народного". Однак за ретельно вибудуваною картинкою, як стверджують джерела, ховається криза, що наростає всередині російської влади.

Співрозмовники з оточення Путіна, представники бізнесу та західних спецслужб описують російського лідера як все більш ізольовану людину, яку оточують еліти, які втрачають віру в успіх війни проти України та стійкість економіки РФ.

Один із впливових російських бізнесменів заявив, що серед еліт зростає "глибоке розчарування" Путіним. За його словами, у Кремлі посилюється відчуття катастрофи, що наближається, а рішення влади виглядають все більш безглуздими і руйнівними.

Незважаючи на внутрішні проблеми, Путін, як стверджують джерела, не має наміру відмовлятися від війни. Понад те, глава Кремля переконаний, що російська армія зможе повністю захопити Донбас до кінця року. Цю впевненість, за даними української та європейської розвідки, йому активно вселяють російські генерали.

Тим часом у самій Росії посилюється соціальна напруга. Жителі скаржаться на блокування месенджерів, відключення інтернету, зростання податків та економічні обмеження. За даними російських соцопитувань, рівень щастя в країні впав до мінімуму за останні 15 років, а рейтинг Путіна — до найнижчого показника початку повномасштабної війни проти України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Путін встановив новий рекорд щодо тривалості відсутності поїздок російськими регіонами. За даними російських незалежних медіа, глава Кремля не залишав межі Москви, Московської області та Санкт-Петербурга 196 днів. Це найдовший період за останні роки, що перевищив попередній рекорд обмеження часів пандемії коронавірусу.



