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Кремль опасается даже мертвого Навального: какой запрет вышел в России

В России фамилию покойного Навального приравняли к экстремистской символике

сегодня, 09:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Суды в четырех регионах России приравняли фамилию покойного оппозиционного политика Алексея Навального к экстремистской символике. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

Кремль опасается даже мертвого Навального: какой запрет вышел в России

Похорон Навального. Фото: из открытых источников

Проект "Первый отдел" ссылается на три постановления об административном правонарушении, выданные участникам акций памяти Навального в Челябинске, Краснодаре и Мурманске. Ранее сообщалось о протоколе за упоминание о Навальном в Ульяновске.

Суды назначили административные аресты участникам акций за фамилию Навального на их плакатах. В постановлениях суды сослались на то, что Фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями экстремистской организацией, неоднократно использовал имя и фамилию "Алексей Навальный" в качестве "атрибутики и символики".

"Первый отдел" отмечает, что при описании обстоятельств "нарушений" использовалась "экспертиза" доносчика Даниила Михеева. Суды неоднократно использовали его выводы в делах о демонстрации запрещенной символики — при том, что в 2022 году Минюст признал Михеева "неквалифицированным".

"Первый отдел" считает, что ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена.

Правозащитники отметили, что, учитывая такую широкую географию наказания за фамилию можно считать практикой, а не эксцессами на местах.

В связи с похоронами Навального в России было задержано более 104 человек в 19 городах России, подсчитал правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Отметим, на мероприятии памяти оппозиционера Алексея Навального в российских городах силовики задержали более 120 человек. Как пишет издание The Moscow Times, по меньшей мере, 128 человек в 19 городах РФ задержали российские силовики на похоронах и мероприятиях памяти Алексея Навального.

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Источник: https://t.me/deptone/8970
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