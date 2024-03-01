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Похороны Навального закончились массовыми арестами: подробности

В России в день похорон оппозиционера задержали более 120 человек

1 марта 2024, 23:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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На мероприятии памяти оппозиционера Алексея Навального в российских городах силовики задержали более 120 человек.

Похороны Навального закончились массовыми арестами: подробности

Навального похоронили в Москве. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, по меньшей мере, 128 человек в 19 городах РФ задержали российские силовики на похоронах и мероприятиях памяти Алексея Навального.

Сообщается, что больше всего задержанных в Новосибирске (не менее 31 человек), Екатеринбурге (19 человек) и Москве (17 человек). Еще несколько человек задержали в Санкт-Петербурге, Тюмени, Воронеже и других российских городах.

В Москве задержания происходили возле храма, где отпевали Навального, и рядом с Борисовским кладбищем, где его похоронили.

Как известно, Алексей Навальный скончался в колонии "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал 19-летний срок заключения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/19799
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