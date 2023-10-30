Кремль откровенно начал угрожать ЕС из-за Украины: какая причина

Если ЕС передаст Украине замороженные активы РФ, Кремль в ответ угрожает конфисковать принадлежащие странам ЕС активы. Об этом заявил глава нижней палаты парламента страны-агрессора Вячеслав Володин в своем Телеграмме.

Россия угрожает "конфисковать" активы ЕС (фото из открытых источников)

По его словам, это будет "симметричным ответом". По его мнению, размер конфискованных активов ЕС будет больше, чем переданные Украине замороженные российские активы.

"Ряд европейских политиков во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, стремящихся удержаться на своих местах и, учитывая плохое финансовое положение своих государств, снова начали разговоры о краже замороженных средств нашей страны, чтобы продолжить милитаризацию Киева... в этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства", – написал Володин.

Кремлевская марионетка заявила, что такое решение потребует от РФ "симметричного ответа", а именно конфискации активов ЕС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что растерянный Песков прокомментировал заявление Блинкена о конфискованных российских деньгах. Украина впервые получит в новом пакете помощи от США конфискованные деньги у российских подсанкционных олигархов. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, который сообщил, что они будут направлены в поддержку украинских ветеранов. Комментируя это заявление, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что каждый такой случай "вызовет серьезные судебные разбирательства".

Он сказал, что Россиян восприняла это решение США "совершенно негативно". Но в Сети пишут, что кремлевский спикер был просто растерян и не имел, что на это ответить...

