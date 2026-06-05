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Кремль открыл новый фронт: кому Россия открыто угрожает украинским сценарием

В преддверии выборов в Ереване Москва якобы развернула масштабную информационную операцию, опасаясь потерять влияние на ключевую страну Южного Кавказа.

5 июня 2026, 13:10
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Кравцев Сергей

Россия все активнее пытается воспрепятствовать сближению Армении с Западом и сохранить свое влияние в регионе. К такому выводу пришли аналитики и собеседники Bloomberg, утверждающие, что в преддверии парламентских выборов в стране Кремль развернул масштабную кампанию информационного влияния.

Кремль открыл новый фронт: кому Россия открыто угрожает украинским сценарием

Кремль. Фото: из открытых источников

Причиной роста напряжения стала политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в последние годы последовательно углубляющего сотрудничество с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. На этом фоне Ереван все чаще становится мишенью тех же информационных технологий, которые раньше применялись против Украины, Молдовы и Грузии.

По данным издания, российские нарративы распространяются через ряд медиаресурсов, позиционирующих себя как независимые или прозападные. Основной месседж таких кампаний состоит в том, что интеграция с ЕС якобы приведет к экономическим проблемам, политической нестабильности и даже войне.

Особую тревогу у армянских экспертов вызывает резкий рост сообщений о том, что правительство Пашиняна действует под внешним управлением, а само премьер является "марионеткой Запада". Такие утверждения все чаще возникают в информационном пространстве страны.

На этом фоне Армения получает все больше сигналов поддержки от Запада. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Пашиняну накануне выборов, а президент Урсула фон дер Ляен объявила о новом пакете помощи Еревану на 50 миллионов евро.

Аналитики полагают, что нервная реакция Москвы объясняется страхом потерять стратегического союзника на Южном Кавказе. В то же время, даже в случае победы Пашиняна Кремлю, вероятно, придется искать новые форматы сотрудничества с Арменией, поскольку ресурсы России все больше поглощает война против Украины.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-05/armenia-election-russia-eu-and-us-compete-for-influence-in-caucasus?embedded-checkout=true
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