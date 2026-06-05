Кремль відкрив новий фронт: кому Росія відкрито погрожує українським сценарієм

Росія дедалі активніше намагається перешкодити зближенню Вірменії із Заходом та зберегти свій вплив у регіоні. Такого висновку дійшли аналітики та співрозмовники Bloomberg, які стверджують, що напередодні парламентських виборів у країні Кремль розгорнув масштабну кампанію інформаційного впливу.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Причиною зростання напруги стала політика прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який останніми роками послідовно поглиблює співпрацю з Європейським Союзом і Сполученими Штатами. На цьому тлі Єреван дедалі частіше стає мішенню тих самих інформаційних технологій, які раніше застосовувалися проти України, Молдови та Грузії.

За даними видання, російські наративи поширюються через низку медіаресурсів, що позиціонують себе як незалежні або прозахідні. Основний меседж таких кампаній полягає в тому, що інтеграція з ЄС нібито призведе до економічних проблем, політичної нестабільності та навіть війни.

Особливу тривогу у вірменських експертів викликає різке зростання повідомлень про те, що уряд Пашиняна діє під зовнішнім управлінням, а сам прем'єр є "маріонеткою Заходу". Такі твердження дедалі частіше з'являються в інформаційному просторі країни.

На цьому тлі Вірменія отримує дедалі більше сигналів підтримки від Заходу. Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Пашиняну напередодні виборів, а президентка Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет допомоги Єревану на 50 мільйонів євро.

Аналітики вважають, що нервова реакція Москви пояснюється страхом втратити стратегічного союзника на Південному Кавказі. Водночас навіть у разі перемоги Пашиняна Кремлю, ймовірно, доведеться шукати нові формати співпраці з Вірменією, оскільки ресурси Росії дедалі більше поглинає війна проти України.

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