Кремль открыто пригрозил затяжной войной: в Москве выдвинули Украине новый ультиматум

Россия фактически подтвердила намерение продолжать войну против Украины, одновременно прикрываясь заявлениями о якобы готовности к дипломатическому урегулированию. В Кремле раз заговорили о переговорах, но только на условиях Москвы, которые в Украине и на Западе уже называют ультиматумом.

С соответствующим заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва вроде бы "не возражает" против дипломатического пути завершения войны. В то же время, российский чиновник дал понять: Кремль ожидает, что Киев согласится с так называемой "формулой Анкориджа".

Именно этот термин российские власти начали активно использовать после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в августе 2025 года. В Москве утверждают, что речь идет о якобы договоренностях по выводу украинских войск из Донбасса. Однако сам Трамп публично не подтверждал существование каких-либо подобных соглашений.

Несмотря на разговоры о дипломатии, риторика Кремля остается неизменной. Рябков прямо заявил, что так называемая "специальная военная операция" будет продолжаться и дальше, а Россия, по его словам, "достигнет поставленных целей".

Фактически Москва еще раз демонстрирует двойной подход: публично говорит о мирных переговорах, но одновременно продвигает требования, предусматривающие уступки Украины и фактическое признание российских оккупационных претензий.

На фоне активизации международных дискуссий по поводу возможных переговоров Кремль пытается навязать собственный сценарий завершения войны, используя дипломатическую риторику как инструмент политического давления. В то же время в Киеве неоднократно отмечали, что никакие "формулы" не могут основываться на территориальных уступках или легализации оккупации.

Читайте на портале "Комментарии" — постоянный представитель России при ООН Василий Небензя снова озвучил жесткие требования Кремля в отношении Украины. В ходе брифинга в штаб-квартире ООН российский дипломат заявил, что Москва не намерена двигаться к мирному соглашению, пока не будут устранены так называемые первопричины конфликта.




