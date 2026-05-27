Кремль відкрито пригрозив затяжною війною: у Москві висунули Україні новий ультиматум

Росія фактично підтвердила намір продовжувати війну проти України, одночасно прикриваючись заявами про нібито готовність до дипломатичного врегулювання. У Кремлі вкотре заговорили про переговори, але лише на умовах Москви, які в Україні та на Заході вже називають ультиматумом.

Із відповідною заявою виступив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

За його словами, Москва начебто “не заперечує” проти дипломатичного шляху завершення війни. Водночас російський чиновник дав зрозуміти: Кремль очікує, що Київ погодиться з так званою “формулою Анкоріджа”.

Саме цей термін російська влада почала активно використовувати після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці у серпні 2025 року. У Москві стверджують, що йдеться про нібито домовленості щодо виведення українських військ із Донбасу. Однак сам Трамп публічно не підтверджував існування будь-яких подібних угод.

Попри розмови про дипломатію, риторика Кремля залишається незмінною. Рябков прямо заявив, що так звана “спеціальна військова операція” триватиме й надалі, а Росія, за його словами, “досягне поставлених цілей”.

Фактично Москва вкотре демонструє подвійний підхід: публічно говорить про мирні переговори, але одночасно просуває вимоги, які передбачають поступки України та фактичне визнання російських окупаційних претензій.

На тлі активізації міжнародних дискусій щодо можливих переговорів Кремль намагається нав’язати власний сценарій завершення війни, використовуючи дипломатичну риторику як інструмент політичного тиску. Водночас у Києві неодноразово наголошували, що жодні “формули” не можуть ґрунтуватися на територіальних поступках чи легалізації окупації.

