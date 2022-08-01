Байден предлагает Путину переговоры: о чем заявление президента США – может ли это принести мир в Украину

Президент США Джо Байден предложил российскому диктатору Владимиру Путину как можно скорее вернуться к переговорам по договору, который заменит собой СНВ-ІІІ – предварительную версию документа о взаимном сокращении наступательных вооружений. Эксперты проанализировали данное заявление для издания "Комментарии", в том числе касательно вероятности, что США и РФ выйдут на некий новый глобальный договор по безопасности, в рамках которого удастся остановить российскую агрессию против Украины.

Байден и Путин. Фото: из открытых источников

Байдену придется обращать внимание на то, что украинское общество абсолютно не готово идти на территориальные уступки

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассуждает так:

"Не факт, что Путин готов говорить с Байденом. Но если всё же начнет, думаю, что переговоры о ядерном сдерживании в Кремле захотят увязать с российско-украинской войной. Путин может заявить, мол, давайте договариваться, но в пакете с "украинским кейсом". Это уже может быть началом мирного процесса. Но договариваться, получается, будут американцы с россиянами. И Байдену придется обращать внимание на то, что украинское общество абсолютно не готово идти на территориальные уступки. Равно как на перемирие в стиле "кто где стоит, тот тем и владеет" — с условной демаркационной линией по линии фронта".

Подобные условия, акцентирует аналитик, для Украины абсолютно не приемлемы. Так что если такие "пакетные" переговоры и начнутся, то завершаться ничем, считает он.

"Если же допустить, что разговор будет вестись исключительно о ядерном оружии, это может дать возможность США на переговорах, кулуарно, не на камеры, предупредить российскую сторону – если Путин применит против Украины тактическое ядерное оружие (на что намеки из РФ периодически звучат), то Запад жахнет по "центру принятия решений" в стране-агрессоре", – предполагает Виктор Бобыренко.

Данное приглашение Байдена стоит оценивать со сдержанным оптимизмом, без ожиданий каких-то кардинальных прорывов

По мнению эксперта Украинского института политики Николая Спиридонова, подобное заявление говорит о том, что США пытаются вести цивилизованный диалог.

"Сокращение наступательных вооружений, их распространения – важно для всего мира. Если РФ пойдет на данные переговоры, это дает определенные шансы, в том числе на прекращение конфликта в Украине. К сожалению, шансы эти на сегодняшний день невелики. Но любой подобный диалог их повышает", – поясняет эксперт.

Скорее всего, продолжает он, РФ в переговоры касательно взаимного сокращении наступательных вооружений вступит.

"Путину вообще нравится, когда его куда-то приглашают, когда с ним хотят о чем-то договориться. Пациент любит задушевные разговоры с психиатром. Не исключаю, что Россия даже пойдет на определенные соглашения. Как быстро это случится – пока не ясно. В любом случае, даже вероятность таких переговоров – позитивный для нас сигнал. Когда диалога нет, россияне продолжают запускать по нам ракеты, совершать другие военные преступления. Когда же диалог на высшем уровне между теми же официальными Вашингтоном и Москвой возобновится, думаю, россияне придется держаться в рамках цивилизованного русла. Так что данное приглашение я оцениваю со сдержанным оптимизмом, без ожиданий каких-то кардинальных прорывов, но с надеждой хоть на какой-то позитивный результат", – резюмирует Николай Спиридонов.

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