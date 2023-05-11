Кремль угрожающе отреагировал на прибытие в Украину нового дальнобойного оружия

Представители Запада объявили, что Великобритания отправили в Украину крылатые ракеты с большой дальностью поражения Storm Shadow. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на поставки современного вооружения в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Ракеты дальнего поражения Storm Shadow на истребителе. Фото из открытых источников

После объявления о том, что ракеты Storm Shadow оказались на территории Украины, в Кремле сообщили, что Россия негативно относится к таким действиям со стороны союзников Украины.

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"Россия крайне негативно относится к поставкам Великобританией Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, нужен адекватный ответ", — отреагировал на новое оружие представитель Кремля Дмитрий Песков.

Британские чиновники, которые сообщили о прибытии нового оружия в Украину, отметили, что дальнобойные ракеты Storm Shadow будут использоваться исключительно на территории Украины и не будут применены для ударов по России. Следует отметить, что британские чиновники признают Крым и оккупированные восточные регионы по суверенной территории Украины.

Storm Shadow – это крылатая ракета, созданная в совместном производстве Франции и Великобритании. Дальность поражения ракеты оценивают более чем в 250 км. Ракеты обычно запускают с воздуха с помощью истребителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа стран-союзников Украины ищет ракету большой дальности для Киева.

Также "Комментарии" писали о словах генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который считает, что война в Украине влияет на решение Китая атаковать Тайвань. Поэтому победа Украины важна не только для безопасности Европы, но и всего мира.