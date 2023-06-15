Кремль отреагировал на решение Австралии по посольству РФ: "Русофобская истерия"

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Кремль негативно отреагировал на решение Австралии разорвать договор аренды на строительство нового здания российского посольства в столице страны Канберри. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



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В ответ на вопросы журналистов спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение Австралии указав, что такой шаг является недружественным к России.

"Это очередной недружественный акт со стороны Австралии. Мы будем это учитывать, если в повестке дня возникнут требующие взаимности вопросы и соответствующим образом отреагируем", — сказал Песков.

Разрыв договора аренды Песков назвал "русофобской истерией", которая, по его словам, господствует в странах Запада.

"К сожалению, Австралия усердно продолжает двигаться в русле авторов русофобской истерии, которая сейчас происходит в странах коллективного Запада. Австралия пытается быть отличником среди этих народов", — ответил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал решением прекратить договор об аренде российского посольства как шаг к безопасности, ведь российское присутствие вблизи здания парламента создает риски.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о Дмитрии Медведеве пригрозил запуском ракет по Европе, как ответ на заявление бывшего генсека НАТО о возможности введения войск альянса в Украину.

Также "Комментарии" писали, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожает Западу подрывом критической инфраструктуры. Российский политик заявил, что "у нас не осталось никаких, даже нравственных ограничений".