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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Кремль негативно отреагировал на решение Австралии разорвать договор аренды на строительство нового здания российского посольства в столице страны Канберри. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
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В ответ на вопросы журналистов спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение Австралии указав, что такой шаг является недружественным к России.
Разрыв договора аренды Песков назвал "русофобской истерией", которая, по его словам, господствует в странах Запада.
Напомним, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал решением прекратить договор об аренде российского посольства как шаг к безопасности, ведь российское присутствие вблизи здания парламента создает риски.
Также "Комментарии" писали, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожает Западу подрывом критической инфраструктуры. Российский политик заявил, что "у нас не осталось никаких, даже нравственных ограничений".
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