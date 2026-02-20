logo

Кремль отреагировал на решение Трампа продлить санкции против России

Песков заявил, что продление на год санкций США против России стало "автоматическим решением"

20 февраля 2026, 13:10
Кравцев Сергей

В Москве назвали "автоматическим" решение президента США Дональда Трампа продлить на год санкции против России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что продление на год санкций США против России стало "автоматическим решением".

Главный рупор Кремля также отметил, что Москва не имеет завышенных ожиданий в контексте переговоров по "украинскому урегулированию".

Читайте также на портале "Комментарии" - отмена санкций против России отвечает интересам США, поэтому Вашингтон в конце концов их отменит, ведь американскому бизнесу невыгодны эти ограничения. Об этом сообщил спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев, разместив соответствующее сообщение в Х.                                                                    

Дмитриев отметил, что отмена антироссийских санкций отвечает интересам США, ведь в таком случае страны ждут очень выгодные совместные проекты взамен миллиардным потерям.                              

"США в конце концов отменят санкции, поскольку санкции против России стоили американскому бизнесу более 300 миллиардов долларов", — написал он.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин уверен, что, учитывая ситуацию на фронте, для него все складывается достаточно неплохо. Соответственно он готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года. Об этом пишет "The New York Times" со ссылкой на западную разведку.




