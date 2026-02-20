У Москві назвали "автоматичним" рішення президента США Дональда Трампа продовжити на рік санкції проти Росії. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві спікера Кремля Дмитра Пєскова, якого цитують російські ЗМІ.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Дмитро Пєсков заявив, що продовження на рік санкцій США проти Росії стало "автоматичним рішенням".

Головний рупор Кремля також зазначив, що Москва не має завищених очікувань у контексті переговорів щодо "українського врегулювання".

Дмитрієв зазначив, що скасування антиросійських санкцій відповідає інтересам США, адже в такому разі на країни чекають дуже вигідні спільні проекти замість мільярдних втрат.

"США врешті-решт скасують санкції, оскільки санкції проти Росії коштували американському бізнесу понад 300 мільярдів доларів", — написав він.

