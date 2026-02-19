Отмена санкций против России отвечает интересам США, поэтому Вашингтон в конце концов их отменит, ведь американскому бизнесу невыгодны эти ограничения. Об этом сообщил спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев, разместив соответствующее сообщение в Х.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Дмитриев отметил, что отмена антироссийских санкций отвечает интересам США, ведь в таком случае страны ждут очень выгодные совместные проекты взамен миллиардным потерям.

"США в конце концов отменят санкции, поскольку санкции против России стоили американскому бизнесу более 300 миллиардов долларов", — написал он.

Спецпредставитель Кремля также упомянул в своей заметке, что портфель потенциальных американо-российских проектов превышает 14 триллионов долларов.

"Прежде всего, нужно дождаться, когда Сенат проведет голосование, затем – Палата представителей, и, наконец, понять, как сам Трамп отреагирует на принятый закон. Он не станет налагать вето, но ответственность за выполнение решений Конгресса лежит на президенте", – объяснил Эпштейн.

