logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина провоцируют Трампа на снятие санкций: что обещают США
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина провоцируют Трампа на снятие санкций: что обещают США

Кремль обещает проекты на триллионы долларов

19 февраля 2026, 07:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Отмена санкций против России отвечает интересам США, поэтому Вашингтон в конце концов их отменит, ведь американскому бизнесу невыгодны эти ограничения. Об этом сообщил спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев, разместив соответствующее сообщение в Х.

У Путина провоцируют Трампа на снятие санкций: что обещают США

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Дмитриев отметил, что отмена антироссийских санкций отвечает интересам США, ведь в таком случае страны ждут очень выгодные совместные проекты взамен миллиардным потерям.

"США в конце концов отменят санкции, поскольку санкции против России стоили американскому бизнесу более 300 миллиардов долларов", — написал он.

Спецпредставитель Кремля также упомянул в своей заметке, что портфель потенциальных американо-российских проектов превышает 14 триллионов долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже, если Конгресс примет новый пакет санкций против России, это не гарантирует их полное и эффективное исполнение. Опыт американских ограничительных мер против Китая показывает: даже действующие законы часто реализуются частично или формально. Уриэль Эпштейн, исполнительный директор организации Renew Democracy Initiative, отмечает, что основными вопросами остаются сроки голосования в обеих палатах Конгресса и готовность президента Дональда Трампа реально применять санкции.

"Прежде всего, нужно дождаться, когда Сенат проведет голосование, затем – Палата представителей, и, наконец, понять, как сам Трамп отреагирует на принятый закон. Он не станет налагать вето, но ответственность за выполнение решений Конгресса лежит на президенте", – объяснил Эпштейн.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин уверен, что, учитывая ситуацию на фронте, для него все складывается достаточно неплохо. Соответственно он готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года. Об этом пишет "The New York Times" со ссылкой на западную разведку.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/kadmitriev/status/2024219802177249390
Теги:

Новости

Все новости