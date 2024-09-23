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Кремль отреагировал на слова Макрона об отношениях с РФ и заявил о своих интересах в Европе

В Кремле хотят строить новую архитектуру безопасности в Европе

23 сентября 2024, 13:20 comments1224
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Ткачик Олеся

В Кремле отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в будущем Европа будет вынуждена переосмыслить отношения с Россией.

Кремль отреагировал на слова Макрона об отношениях с РФ и заявил о своих интересах в Европе

Дмитрий Песков

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, в будущем предстоит построить новую архитектуру безопасности Европы. При этом он добавил, что якобы сейчас меняется вся система международных отношений.

По его словам, для построения новой архитектуры безопасности понадобится очень много усилий. Как заявил Песков, это станет предметом особой озабоченности для России с тем, чтобы обеспечить свои "законные интересы" безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по завершении войны в Украине необходимо будет пересмотреть отношения с Россией. По его словам, придется думать о новом способе организации Европы и переосмыслить отношения с Россией после войны. Макрон добавил, что нужно иметь достаточно воображения, чтобы думать о мире завтрашнего дня, о мире в Европе в новой форме.

Кроме того, президент Франции также отметил важность примирения с Балканскими странами и учет географической реальности Европы, которая не ограничивается только Европейским Союзом или НАТО. Он отметил, что нынешний международный порядок несправедлив, поскольку он был сформирован, когда многие из наиболее густонаселенных стран еще не существовали или не имели весомого влияния.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что бывший государственный секретарь США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео допустил, что Россию впоследствии могут снова принять в мировое сообщество.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/09/23/23985433.shtml?updated
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