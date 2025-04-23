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Кремль отреагировал на ультиматум США выйти из переговоров по Украине

Дмитрий Песков подчеркнул, что США продолжают посреднические усилия по урегулированию в Украине

сегодня, 13:34
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Кравцев Сергей

У Путина не воспринимают серьезно угрозы первых лиц США выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине. К такому выводу можно прийти, прогнозировав заявление спикера российского диктатора Путина Дмитрия Пескова о том, что Москва не расценивает слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона. 

Кремль отреагировал на ультиматум США выйти из переговоров по Украине

Кремль. Фото: из открытых источников

Дмитрий Песков подчеркнул, что на сегодняшний день США продолжают посреднические усилия по урегулированию в Украине и Москва это приветствует.

"Вокруг урегулирования на Украине много нюансов, где надо сближать позиции, эта работа продолжается", – высказался пресс-секретарь Путина.

Отметим, в ходе этого же заявления Песков прокомментировал ситуацию со снижением уровня представительства на переговорах США, европейских стран и Украины в Лондоне. По словам Дмитрия Пескова, на сегодняшний день не удалось сблизить спорные позиции по "каким-то вопросам".

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