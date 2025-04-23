Кремль отреагировал на ультиматум США выйти из переговоров по Украине

У Путина не воспринимают серьезно угрозы первых лиц США выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине. К такому выводу можно прийти, прогнозировав заявление спикера российского диктатора Путина Дмитрия Пескова о том, что Москва не расценивает слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.

Кремль. Фото: из открытых источников

Дмитрий Песков подчеркнул, что на сегодняшний день США продолжают посреднические усилия по урегулированию в Украине и Москва это приветствует.

"Вокруг урегулирования на Украине много нюансов, где надо сближать позиции, эта работа продолжается", – высказался пресс-секретарь Путина.

Отметим, в ходе этого же заявления Песков прокомментировал ситуацию со снижением уровня представительства на переговорах США, европейских стран и Украины в Лондоне. По словам Дмитрия Пескова, на сегодняшний день не удалось сблизить спорные позиции по "каким-то вопросам".

Читайте также на портале "Комментарии" - Вашингтон надеется получить от Киева положительный ответ на мирные рамки, представленные в "окончательном предложении" главы Белого дома Дональда Трампа. Они включают, в частности, заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" Вашингтоном Крыма как часть РФ, отмену санкций и не только. С деталями предложений американского лидера ознакомились авторы публикации "Axios".

Также издание "Комментарии" сообщало – в ISW считают, что Россия, вероятно, использует перемирие для подготовки к новому наступлению на Украину.



