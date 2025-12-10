Кремль отрезает россиян от мира: граждане каких стран вскоре не смогут дозвониться в РФ

В России планируют ввести масштабные ограничения на телефонные звонки так называемых "недружественных" государств. Об этом заявил Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека 9 декабря, сообщает Deutsche Welle. По его словам, такие меры якобы направлены на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Владимир Путин утверждает, что правительство уже начало реализовывать предложения Совета, предусматривающие блокировку части зарубежных вызовов, если они могут быть связаны с преступной деятельностью. Планируется также внедрение системы маркировки международных звонков, чтобы операторы и абоненты могли идентифицировать их происхождение.

В тот же день вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал о втором пакете так называемых "мошеннических" мер. Среди новых инициатив Кремля: запрещение международных входящих звонков без предварительного согласия абонента; обязательная маркировка всех вызовов из-за границы; введение "детских" SIM-карт с возможностью фильтрации контента родителями.

Несмотря на официальную риторику о "защите населения", критики отмечают, что эти шаги фактически расширяют контроль государства над коммуникациями и могут усилить изоляцию россиян от внешнего мира.

Владимир Путин уточнил, что первый пакет мер по "цифровой защите граждан" уже принят, второй проходит согласование, а третий Кремль планирует разработать в ближайшее время.

Читайте на портале "Комментарии" — спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает никаких вариантов перемирия с Украиной, в том числе и предложенное президентом Владимиром Зеленским "энергетическое перемирие". По словам представителя Кремля, Москва якобы работает только над окончательным миром, а не временными соглашениями, которые могли бы снизить интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре.



