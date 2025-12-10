Кремль відрізає росіян від світу: громадяни яких країн невдовзі не зможуть додзвонитися в РФ

У Росії планують запровадити масштабні обмеження на телефонні дзвінки з так званих "недружніх" держав. Про це заявив Володимир Путін під час засідання Ради з прав людини 9 грудня, повідомляє Deutsche Welle. За його словами, такі заходи нібито спрямовані на боротьбу з телефонним та інтернет-шахрайством.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Володимир Путін стверджує, що уряд уже почав реалізовувати пропозиції Ради, які передбачають блокування частини закордонних викликів, якщо вони можуть бути пов’язані зі злочинною діяльністю. Також планується впровадити систему маркування міжнародних дзвінків, щоб оператори та абоненти могли ідентифікувати їх походження.

Того ж дня віце-прем’єр і керівник апарату уряду РФ Дмитро Григоренко розповів про другий пакет так званих "антишахрайських" заходів. Серед нових ініціатив Кремля: заборона міжнародних вхідних дзвінків без попередньої згоди абонента; обов’язкове маркування всіх викликів з-за кордону; запровадження "дитячих" SIM-карток з можливістю фільтрації контенту батьками.

Попри офіційну риторику про "захист населення", критики наголошують: ці кроки фактично розширюють контроль держави над комунікаціями та можуть посилити ізоляцію росіян від зовнішнього світу.

Володимир Путін уточнив, що перший пакет заходів із "цифрового захисту громадян" уже ухвалено, другий проходить узгодження, а третій Кремль планує розробити найближчим часом.

