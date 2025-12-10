logo_ukra

Головна Новини Світ Росія У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського встановити перемир'я
НОВИНИ

У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського встановити перемир’я

Дмитро Пєсков заявив, що Росія не розглядає енергетичне перемир’я з Україною.

10 грудня 2025, 11:22
Автор:
avatar

Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не розглядає жодних варіантів перемир’я з Україною, зокрема й запропоноване президентом Володимиром Зеленським "енергетичне перемир’я". За словами представника Кремля, Москва нібито працює лише над остаточним миром, а не тимчасовими угодами, які могли б зменшити інтенсивність ударів по енергетичній інфраструктурі.

У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського встановити перемир’я

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі заявив, що пропозиція Києва не відповідає баченню Москви. 

"Ми працюємо над миром, а не перемир'ям. Стійкий та довгостроковий мир в Україні, на основі підписаних документів, є абсолютним пріоритетом для Москви", — заявив Пєсков

Таким чином Кремль фактично відкинув варіант тимчасової паузи в атаках на критичні об’єкти України. 

Нагадаємо, 9 грудня Володимир Зеленський на онлайн-пресконференції наголосив, що Україна готова розглянути "енергетичне перемир’я", яке передбачатиме взаємну відмову від ударів по енергетичних об’єктах. Президент зауважив, що такі умови критично важливі для цивільного населення, особливо взимку, коли обстріли створюють ризики відключень та небезпеку для мільйонів людей.

"Якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир’я — ми готові. Це дуже важливо для людей", — заявив Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відреагували на зміну стратегії США щодо Росії. За словами Пєскова, адміністрація Трампа створила позитивний сигнал для Кремля не називаючи РФ "прямою загрозою" для США.

Також "Коментарі" писали, що Путін хоче через переговори виграти війну проти України.



