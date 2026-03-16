Кремль отступил от Ирана: на что теперь делает ставку Путин в войне на Ближнем Востоке

После ударов США и Израиля по Ирану Россия заняла выжидательную позицию и фактически осталась в стороне от конфликта. В официальных заявлениях Кремля не упоминается Дональд Трамп, а также не звучат обещания поддержать Тегеран, несмотря на подписанный ранее договор о стратегическом партнерстве. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

По данным издания, Москва не предприняла значительных шагов для помощи своему ключевому партнеру на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что подобная пассивность соответствует уже знакомой модели поведения Кремля: Россия часто ограничивается жесткими заявлениями, но избегает реальных действий, когда союзники оказываются под давлением.

В качестве примера аналитики приводят несколько последних событий. В 2023 году Москва фактически не вмешалась в конфликт между Арменией и Азербайджаном, несмотря на союзнические обязательства. Спустя год Россия также не смогла предотвратить падение режима Башара Асада в Дамаске. Кроме того, США наносили удары по иранским военным объектам и даже проводили операции против союзников Москвы, включая президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Тем не менее аналитики считают, что Россия может извлечь выгоду из последствий нынешней войны. Одним из факторов является рост цен на энергоресурсы на фоне напряженности вокруг Ормузский пролив, который остается ключевым маршрутом мировых поставок нефти.

Дефицит на рынке уже приводит к удорожанию нефти, что увеличивает доходы российского бюджета. Кроме того, страны Персидского залива являются важными экспортерами сжиженного природного газа. Снижение поставок из региона может открыть дополнительные возможности для экспорта российского СПГ, особенно в страны Азии.

Еще одним потенциальным стратегическим эффектом может стать усиление энергетического сотрудничества между Россией и Китаем. Длительная нестабильность на Ближнем Востоке может подтолкнуть Пекин к ускоренному строительству новых наземных нефте- и газопроводов из России – проект, который продвигает Владимир Путин уже более десяти лет.

В итоге рост цен на энергоресурсы может усилить роль российской нефти и газа на мировом рынке и поставить западные страны перед сложным выбором: продолжать усиливать санкции или смягчить давление на Москву ради стабилизации энергетических рынков.

