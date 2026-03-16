Кремль відступив від Ірану: на що тепер робить ставку Путін у війні на Близькому Сході

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану Росія зайняла вичікувальну позицію і фактично залишилася осторонь конфлікту. В офіційних заявах Кремля не згадується Дональд Трамп, а також не звучать обіцянки підтримати Тегеран, незважаючи на підписану раніше угоду про стратегічне партнерство. Про це пише журнал Foreign Affairs.

За даними видання, Москва не зробила значних кроків для допомоги своєму ключовому партнеру на Близькому Сході. Експерти зазначають, що подібна пасивність відповідає вже знайомій моделі поведінки Кремля: Росія часто обмежується жорсткими заявами, але уникає реальних дій, коли союзники опиняються під тиском.

Як приклад аналітики наводять кілька останніх подій. 2023 року Москва фактично не втрутилася в конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, незважаючи на союзницькі зобов'язання. Через рік Росія також не змогла запобігти падінню режиму Башара Асада в Дамаску. Крім того, США завдавали ударів по іранських військових об'єктах і навіть проводили операції проти союзників Москви, включаючи президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Проте аналітики вважають, що Росія може отримати вигоду від наслідків нинішньої війни. Одним із факторів є зростання цін на енергоресурси на тлі напруженості навколо Ормузька протока, яка залишається ключовим маршрутом світового постачання нафти.

Дефіцит на ринку вже призводить до подорожчання нафти, що збільшує прибутки російського бюджету. Крім того, країни Перської затоки є важливими експортерами зрідженого газу. Зниження постачання з регіону може відкрити додаткові можливості для експорту російського ЗПГ, особливо до країн Азії.

Ще одним потенційним стратегічним ефектом може стати посилення енергетичної співпраці між Росією та Китаєм. Тривала нестабільність на Близькому Сході може підштовхнути Пекін до прискореного будівництва нових наземних нафто- та газопроводів із Росії – проект, який просуває Володимир Путін уже понад десять років.

У результаті зростання цін на енергоресурси може посилити роль російської нафти та газу на світовому ринку та поставити західні країни перед складним вибором: продовжувати посилювати санкції чи пом'якшити тиск на Москву задля стабілізації енергетичних ринків.

