Почему у Трапма нет хороших карт по войне в Иране: что это значит для Украины

Главная проблема Трампа, а значит и всех нас, состоит в том, что у него нет хороших карт. Без свержения режима в Иране он однозначно проигрывает на Ближнем Востоке. И это влияет на роль США в мире в ближайшие годы. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что война в Персидском заливе открывает новый этап истории, где весь мир понимает, что США имеют огромные, но ограниченные возможности. Если шире, то три самых больших военных сил – США, Китай и Россия, несмотря на свою военную мощь, не могут диктовать всему миру свои правила игры. Но парадокс ситуации состоит в том, что и Китай, и США будут пробовать и дальше диктовать свои правила игры и эти правила поддержит мир, но главная проблем состоит в том, что они не смогут быть гарантами неизменности этих же правил, а это, в свою очередь, будет приводить к дальнейшей турбулентности в мире.

"Война в Персидском заливе демонстрирует, что новый мир будет одновременно биполярным (Китай и США) и многополярным, где каждый гегемон будет пробовать опираться на региональных лидеров, а эти лидеры попытаются одновременно играть за две команды. Это было видно и раньше, но сейчас это становится еще очевиднее. Главный маркер разделения свой-чужой будет состоять по линии закупки оружия: чье оружие ты покупаешь, значит, той команде ты более предан. Все остальные маркеры будут максимально размыты", – отметил политолог.

Что касается Украины, то, как отмечает Вадим Денисенко, мы не готовы к этим новым правилам игры, которые будут доминировать следующие 15-20 лет. Не готовы, прежде всего, ментально, потому что не мыслимы этими категориями. Эти новые правила игры будут влиять на переговоры по войне, но мы отмахиваемся от этого как от мух. Они будут влиять на цельность Европы, но для нас это далекие и ненужные темы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп работает над созданием международной коалиции, которая должна возобновить судоходство через стратегически важный Ормузский пролив. Об этом сообщает Axios со ссылкой на несколько источников в американской администрации.